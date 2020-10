BONJOUR - Voici les titres à la une du samedi 10 octobre 2020 :



Pistes cyclables : La Réunion loin du compte malgré de nouvelles intentions

Les associations de défense et promotion de la pratique du vélo notent, de manière unanime, de nouvelles intentions des collectivités réunionnaises pour favoriser le moyen de locomotion. Le chemin reste toutefois long pour rattraper le retard accumulé, notamment par rapport à aux communes de taille équivalente en métropole. En attendant la fin de la complétion de la Voie vélo régionale, La Réunion compte à ce jour moins de 300 kilomètres de pistes cyclables.

Famine à Madagascar : la solidarité s'organise à La Réunion

La famine continue de frapper la région sud de la Grande île. Face à l'urgence de la situation, la solidarité s'organise à La Réunion. La sénatrice Nassimah Dindar interpelle le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et lui demande expressément d'apporter une aide française à Madagascar. Ce samedi 10 octobre, plusieurs organisations se réunissent également à Saint-Denis pour présenter la plateforme "Agir pour Mada" et les actions menées à La Réunion.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : cari tomate, Dimitri Payet et millionnaires

Deuxième semaine de notre nouvelle rubrique : Zot lé pa payé pouu kroir, mé lé vré. On revient une nouvelle fois sur l'actualité qui aura fait réagir, rire, s'indigner nos journalistes comme les internautes.

Covid-19 : 58 nouveaux cas par jour cette semaine à La Réunion

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 112 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion les 8 et 9 octobre 2020. Parmi les nouveaux cas, 91 cas sont classés autochtones, 7 cas sont classés importés, 14 sont en cours d'investigation. Parmi les cas précédemment annoncés en cours d'investigation, 32 cas sont classés autochtones, 1 cas est classé importé, 6 cas sont invalidés suite à des investigations complémentaires. Au cours de cette semaine 40, la tendance à la diminution du taux d'incidence est confirmée à La Réunion puisqu'il passe désormais à 46.3/100 000 habitants soit en deçà du seuil d'alerte fixé nationalement à 50. Nous publions le communiqué de la préfecture et de l'ARS ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil un peu timide mais quand même présent

Ce week-end va commencer sous le soleil. Les nuages vont arriver ensuite mais concerneront surtout les hauteurs de l'île. Le soleil sera un peu plus timide mais va résister sur les littoraux. Côté chaleurs, il fera environ 27 degrés sur la côte et 22 à 23 degrés dans les cirques. Et chez il fait bon ?