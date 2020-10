Deuxième semaine de notre nouvelle rubrique : Zot lé pa payé pouu kroir, mé lé vré. On revient une nouvelle fois sur l'actualité qui aura fait réagir, rire, s'indigner nos journalistes comme les internautes.

• Dimitri Payet est impatient de rencontrer sa fille et le montre en vidéo

Un peu de douceur dans ce monde de brut ne fait jamais de mal. C'est Dimitri Payet qui a décidé d'apporter un peu de baume au coeur à tout le monde ce lundi, en publiant une courte vidéo en prévision de l'arrivée de sa fille, qu'il surnomme affectueusement "ma reine". (Capture d'écran Twitter)

On savait déjà que le joueur de l'OM attendait une petite fille, et vraisemblablement, celui-ci est impatient de l'accueillir au sein de sa petite famille. Déjà père de trois garçons, il attend désormais une première fille avec sa compagnie Ludivine. Sur une petite comptine enfantine, le footballeur a partagé avec ses abonnés les - très - nombreux vêtements déjà là pour son arrivée, ainsi que sa chambre, déjà prête pour l'accueillir.

Bon, d'accord, on est pas forcément fan du tout-rose pour les filles, mais il faut bien avouer que c'est sacrément mignon.

• Un bagel "sauce rougail" et "cari tomate", ça vous tente ?

On finirait presque pas croire que c'est fait exprès : pas une semaine ne semble passer sans que la cuisine réunionnaise ne soit revisitée, au plus grand dam de nombreux Réunionnais. Cette fois-ci, c'est au tour de la chaîne de bagels Bagelstein de se tenter à l'acrobatique révision des classiques de l'île en proposant un sandwich à la "sauce rougail" et au "cari tomate"...Quoi que cela veuille dire.

Ils ont été nombreux à relever l'incohérence de cette recette. Le rougail est déjà une sauce, on nous propose donc une..."sauce sauce", comme le relève une internaute. On se demande toujours ce qu'est un cari tomate, ou si leur safran péi provient réellement de La Réunion.

Beaucoup d'interrogation et surtout beaucoup d'indignation dans les commentaires. En même temps, on ne pouvait pas vraiment s'attendre à une autre réaction de la part des Réunionnais, toujours prêt à monter au créneau pour protéger l'intégrité de leur gastronomie. Retrouvez leurs réactions sur ce lien

• My Million : deux joueurs réunionnais sont millionaires

Deux codes My Million se trouvait sur des billets joués à La Réunion ont été tirés au sort ors des derniers tirages de l'Euromillions. "Le vendredi 25 septembre et le vendredi 2 octobre, deux joueurs réunionnais se sont emparés d'un million d'euros (pour l'heure, la localisation exacte de ces gagnants reste inconnue). Depuis le début de cette année 2020, ce sont 5 joueurs de la Réunion qui sont repartis plus riches de un million d'euros, un record français pour un seul et même département. Ces deux nouveaux millionnaires viennent allonger la liste des chanceux de cette année 2020 qui sont maintenant au nombre de cinq. " écrit le site site Tirage-Gagnant.com

Au début de l’année 2020, deux joueurs réunionnais avaient déjà remporté des gains My Million à une semaine d’intervalle. Le 28 janvier, un joueur de Saint-Pierre s’était offert 1 million d’euros tandis que le 4 février, c’est à Plaine-des-Cafres que le code gagnant a été joué.

Le dernier gagnant My Million datait du début de l’été en Métropole, lors du tirage du 26 juin 2020. Cette fois-ci, c’était une grille cochée à Saint-Denis qui avait récompensé son propriétaire par un chèque de 1 million d’euros.

