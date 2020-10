Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Ce week-end va commencer sous le soleil. Les nuages vont arriver ensuite mais concerneront surtout les hauteurs de l'île. Dans sa boule de cristal, Matante Rosina voit que le soleil sera un peu plus timide mais va résister sur les littoraux. Côté chaleurs, il fera environ 27 degrés sur la côte et 22 à 23 degrés dans les cirques. Et chez il fait bon ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

