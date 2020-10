La CFDT Santé annonce qu'elle sera en grève ce mardi 13 octobre 2020. Un rassemblement est prévu à 10 heures devant la préfecture, pour demander la prise en compte des personnels du secteur social, médico médico social, de l aide à domicile et du Privé dans les revalorisations prévues, ainsi qu'un ségur santé Outre-mer pour reconnaître nos spécificités liées à l'insularité. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour un volet Outremer et pour la prise en compte de tous les agents de la Santé dans le ségur santé : le combat continue !

Les agents du secteur social et médico social sont actuellement exclus des revalorisations prévus dans le ségur de la santé. Des négociations sont prévues pour eux: cela ne doit pas trainer !

LA CFDT a obtenu l’ouverture de ces négociations dans le cadre du ségur santé : Plus particulièrement à la Réunion , nous voulons la garantie de :

• L’application en totalité de toute mesure salariale et budgétaire nationale appliquée en faveur des personnels.

• La prise en compte des spécificités en lien avec l’insularité des conventions collectives nationales.

• L’application de toutes les revalorisations salariales décidées en métropole pour tous les personnels du privé, du social et du médico social.

• L’ application des conventions collectives pour les salariés du secteur privé et de la branche d’aide à domicile.

… Transparence sur les répercussions du ségur santé pour tous les secteurs de Santé de la Réunion (budget, personnel,conditions de travail..) par une commision ségur santé Réunion.

.

LA CFDT appelle donc à la mobilisation de tous les personnels des secteurs sanitaires, publics, privés, social et médico social :



Le mardi 13 octobre 2020 dès 10h devant la préfecture, pour dire au Gouvernement de ne pas nous oublier !