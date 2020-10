Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 5 octobre - Pensions alimentaires : les Caf peuvent désormais servir d'intermédiaires

* Mardi 6 octobre - Bac 2021 : les dates des épreuves de spécialité font grincer des dents à La Réunion

* Mercredi 7 octobre - Régionales 2021 : à gauche, la quête de l'indispensable union

* Jeudi 8 octobre - Crise humanitaire : Madagascar meurt de faim

* Vendredi 9 octobre - Covid-19 : les masques tombent et finissent dans le caniveau

Depuis le 1er octobre 2020, un nouveau service est proposé par les Caisses d'allocations familiales (Caf) aux parents séparés. Elles peuvent servir d'intermédiaire pour le paiement de la pension alimentaire. Au 1er janvier 2021, le service sera élargie à tous les parents séparés, même sans conflit ou incident de paiement. À La Réunion, les pensions alimentaires concernent 39.000 familles. Une simplification de la procédure, dont la genèse remonte au grand débat national lancé par Emmanuel Macron en réponse au mouvement des Gilets jaunes.

Le calendrier du baccalauréat 2021 a été publié le 30 septembre dernier, et n'a pas manqué de faire réagir les syndicats du personnel éducatif. Les épreuves de spécialité commenceront dès le mois de mars. Problème : les dates choisies tombaient pendant les vacances scolaires réunionnaises, l'épreuve a donc été décalée d'une semaine, pour débuter le 24 mars… Mais seulement à La Réunion.

Les municipales et la législative partielle de la 2ème circonscription désormais terminées, les regards se tournent désormais vers les départementales et surtout les régionales de mars 2021. La gauche, sortie renforcée de ces deux scrutins, veut nécessairement transformer l'essai avec la conquête de la pyramide inversée. L'enjeu est de taille pour un camp où les ambitions sont nombreuses pour conduire une liste avec le risque d'une désunion qui pourrait coûter cher. Passage en revue des candidatures potentielles, des ambitions et des enjeux.

C'est une crise humanitaire qui se joue à une paire d'heure de vol de La Réunion. En proie à la sécheresse, le sud de Madagascar fait face à une famine menaçant plus d'1,5 millions de personnes, dont 500.000 sont en situation d'urgence. Faute d'eau potable pour s'abreuver et de pluie pour arroser les terres, les habitants se résolve à manger des cactus et du tamarin. À La Réunion, l'aide s'organise, à commencer par les associations malgaches en lien direct avec le pays. Des initiatives on ne peut plus nécessaires en attendant la mobilisation de la communauté internationale.

Dans la rue, jour après jour, il n'est pas dur de remarquer que le masque devient de moins en moins un réflexe. Obligatoire dans tous les lieux clos publics, il l'est également dans la rue, les parcs, les marchés... Par principe, le masque est obligatoire partout. Mais il quitte parfois les têtes, par lassitude ou négligence. Une tendance d'autant plus fâcheuse que ces objets qui font maintenant partie de notre quotidien finissent... par terre. Une observation plus que décevante, et déplorable pour notre environnement.