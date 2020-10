BONJOUR - Voici les titres de cette matinée du dimanche 11 octobre 2020 :



- La fédération sportive et gymnique du travail veut démocratiser le sport pour tous

- Réunion Graffiti : ça va tagger sur Saint-Denis

- Ça s'est passé certe semaine sur Imaz Press

- Le Costa Rica transforme une lugubre île-prison en paradis touristique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une deuxième partie de week-end plus pluvieuse

La fédération sportive et gymnique du travail veut démocratiser le sport pour tous

Antonio Fonseca, membre de la direction fédérale collégiale de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), était cette semaine à La Réunion pour faire un point sur le développement du Comité péi de la fédération et les projets à venir. La FSGT est une association sportive qui promeut le sport populaire comme le moins cher possible, démocratique et accessible à tous. Imaz Press s'est entretenu avec Antonio Fonseca, qui revient sur l'histoire de la fédération, ses objectifs et son implantation à La Réunion.

Réunion Graffiti : ça va tagger sur Saint-Denis

Le festival international Réunion Graffiti revient pour une seconde édition à Saint-Denis du 12 au 25 octobre 2020. De la Cité des Arts qui accueillera work-shop, exposition-vente et boutique éphémère aux murs de la ville, les vingt graffeurs mobilisés multiplieront les terrains de jeux pour le plus grand plaisir des curieux et amateurs d'art urbain.

Ça s'est passé certe semaine sur Imaz Press

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 5 octobre - Pensions alimentaires : les Caf peuvent désormais servir d'intermédiaires

* Mardi 6 octobre - Bac 2021 : les dates des épreuves de spécialité font grincer des dents à La Réunion

* Mercredi 7 octobre - Régionales 2021 : à gauche, la quête de l'indispensable union

* Jeudi 8 octobre - Crise humanitaire : Madagascar meurt de faim

* Vendredi 9 octobre - Covid-19 : les masques tombent et finissent dans le caniveau

Le Costa Rica transforme une lugubre île-prison en paradis touristique

Au Costa Rica, la lugubre île-prison de San Lucas a été transformée en paradis touristique doté d'un parc naturel et de plages sauvages. A quelques encablures de la côte du Golfe de Nicoya, sur la côte pacifique, l'île de San Lucas était jusqu'ici tristement célèbre pour sa prison où les détenus étaient soumis à des conditions inhumaines de détention, voire à des tortures, de 1873 jusqu'à sa fermeture en 1991.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une deuxième partie de week-end plus pluvieuse

Ce dimanche s'annonce plus humide que la veille ! Le soleil sera quand même bien là, assure Matante Rosina, mais la pluie va faire son entrée dans l'après-midi, notamment dans le nord et le nord-est. Dans l'ouest, comme toujours, ce sera plus ensoleillé. Quant aux températures, elles restent stables.