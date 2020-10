Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Vendredi 09 Octobre à 13H44

Ce dimanche s'annonce plus humide que la veille ! Le soleil sera quand même bien là, assure Matante Rosina, mais la pluie va faire son entrée dans l'après-midi, notamment dans le nord et le nord-est. Dans l'ouest, comme toujours, ce sera plus ensoleillé. Quant aux températures, elles restent stables. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

