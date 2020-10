Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Oyez, oyez sportives et sportifs on vous le rappelle : le Swimrun Réunion 2020 aura lieu à Boucan Canot et de l'Hermitage le 22 novembre 2020. Alliant course à pied et natation, les versions longue et courte de l'épreuve mettront en compétition plusieurs dizaines de binômes. Toutes les places sont désormais prises mais rassurez vous, vous pourrez courir et nager grâce à Imaz Press. Rien que pour vous, nous organisons un jeu où vous pourrez tenter de gagner des places. Alors à vos baskets, vos maillons et vos commentaires (Photo rb/www.ipreunion.com)

