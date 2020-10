Ce jeudi 08 octobre, le Point Information Jeunesse de la mairie de Saint-Benoît, porté par le Service Insertion Économie Solidaire, a obtenu le label " Information Jeunesse " (IJ) délivré par l'État. Ce label est un "gage de qualité attribué", pour une durée de 3 ans, aux structures en capacité d'offrir des services de proximité aux jeunes (information, accueil, orientation, accompagnement). La mairie avait répondu à l'appel à candidature lancé en juin 2019 par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) de La Réunion.

Une convention de labellisation a été signée ce jour entre la mairie de Saint-Benoît, représentée par Sylvie Payet, adjointe au maire déléguée à l'Insertion professionnelle, et le président du CRIJ Réunion, Patrick Cuvelier, en présence du délégué du Préfet, Didier Duranton et du directeur adjoint de la DJSCS, Richard Kessori.

La Ville de Saint-Benoît devient officiellement la première commune de l'île à héberger un Point Information Jeunesse (PIJ) de proximité, répondant au nouveau cadre de labellisation. Elle est la première commune de La Réunion à s'engager concrètement au bénéfice de l'information et de l'accompagnement des jeunes du territoire, sur tous les sujets de la vie quotidienne et dans tous leurs projets.



"A travers ce Point Information Jeunesse, nous souhaitons garantir aux jeunes bénédictins l'accès à une l'information de qualité et de proximité ! Face à un monde de plus en plus complexe, c'est à mon sens la première clé pour favoriser, leur autonomie, leur épanouissement, et leur engagement social et professionnel !", a déclaré l'adjointe au maire.



Le PIJ est un lieu d'information, d'accueil, d'orientation, d'accompagnement individuel et collectif ouvert plus spécifiquement aux jeunes mais aussi à leurs familles (parents, frères et sœurs), et à toute personne à la recherche d'informations notamment sur la formation, les métiers, la mobilité, la création d'entreprise...



" Obtenir le label Information Jeunesse représente et atteste la qualité de service d'information et d'accompagnement prodigués au quotidien à destination des usagers. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la Mairie de Saint-Benoît dans cette démarche et en tant que premier membre du réseau Information Jeunesse à La Réunion ", explique Patrick Cuvelier.