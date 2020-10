Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Le programme "NEXT" de Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a pour but de mieux connaître les déplacements à courte échelle des tortues marines sur leurs habitats de développement à La Réunion et comprendre les liens avec l'environnement. Pour cela, huit tortues seront marquées d'une balise Argos GPS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

