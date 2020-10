BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 12 octobre 2020



- L'école après le confinement : dur pour les élèves, dur pour les enseignants

- Dépistage Covid à Mayotte : la crainte de la rupture de stocks

- Longboard : la Réunionnaise Alice Lemoigne est championne d'Europe

- Covid-19: Toulouse et Montpellier en zone d'alerte maximale dès mardi

- Le Tampon : appel à candidature pour les ventes de fleurs

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, averses l'après-midi

L'école après le confinement : dur pour les élèves, dur pour les enseignants

Un mois et demi après une rentrée scolaire mouvementée suite à la crise de la Covid-19, la situation semble toujours compliquée pour les élèves et le corps enseignant. Problème de concentration, creusement des écarts, sureffectif... Partout sur l'île, enfants et enseignants tentent de s'adapter.

Dépistage Covid à Mayotte : la crainte de la rupture de stock

Les vols ont progressivement repris et vont reprendre de plus belle à Mayotte depuis que l'île n'est plus en état d'urgence sanitaire. Mais la problématique des tests risque de devenir de plus en plus importante, comme le relatent nos confrères de France Mayotte Matin. Un laboratoire privé, l'un des principaux acteurs du dépistage sur l'île, est en rupture de stock

Longboard : la Réunionnaise Alice Lemoigne est championne d'Europe

La Réunionnaise Alice Lemoigne a été sacrée championne d'Europe WSL de longboard ce dimanche 11 octobre 2020 à Espinho (Portugal). "Ce titre a été acquis sur une seule compétition du tour européen WSL en raison de la pandémie" précise la fédération française de surf. Chez les hommes c'est le Français Edouard Delpero qui est monté sur la plus haute marche du podium. Il s'agit du 6e titre continental pour la Réunionnaise

Covid-19: Toulouse et Montpellier en zone d'alerte maximale dès mardi

Toulouse et Montpellier passeront mardi en zone d'alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liés à l'épidémie de Covid-19, rejoignant la plupart des grandes villes françaises, ont annoncé dimanche les préfectures concernées.

Le Tampon : appel à candidature pour les ventes de fleurs

La ville du Tampon lance un appel à candidature dans le cadre d'une vente de fleurs dans les différents cimetières du Tampon. Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le 26 octobre 2020 par courrie

La pa Météo France i di, sé zot i di – Soleil le matin, averses l'après-midi

Matante Rosina a passé un très bon week-end et elle a tout le temps de regardez quel temps il fera ce lundi 12 octobre 2020. Elle a vu qu'il y aura du soleil le matin et des averses dans l'après-midi. Notre gramoune dit aussi qu'il y aura un peu de vent. Et chez-vous quel temps fait-il ?