Quand Matante Mimose va à l'église de Sainte-Anne pour gréner son chapelet, elle prend une barquette à "Il était une fois dans l'Est", qui se trouve dans le tournant juste avant, si on vient de Saint-Benoît. Elle est accueillie par la patronne, qui tient toute seule son restaurant. Aujourd'hui, c'est shop-suey poulet, rougail saucisses et la spécialité de la maison : le poulet sauce aigre-douce, que Matante choisit (Photo Matante Mimose)

