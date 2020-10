Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un poids lourd en panne sur la Route du Littoral entraîne de forts ralentissements en direction du chef-lieu. Le camion empiète sur la voie de droite, qui a donc été neutralisée, secteur Cap Bernard, peu avant le tunnel à l'entrée ouest de Saint-Denis. On compte 4 km de bouchon vers le nord, embouteillage qui pourrait durer un moment tant que le camion est sur la chaussée et que la voie de droite est bloquée, indique le CRGT. Patience à celles et ceux qui roulent vers Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

