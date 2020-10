Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Drôle d'expérience pour les deux youtubeurs péi Titi le Comik et Tony Boyer...! Alors qu'ils étaient en plein tournage à Saint-Joseph pour réaliser une parodie du célèbre trafiquant de drogue colombien Pablo Escobar, voilà que les gendarmes débarquent et ordonnent à Titi le Comik de lâcher... le pistolet factice qu'il tenait à la main. Ni une ni deux le comédien s'exécute et s'allonge au sol, le temps que les gendarmes vérifient qu'il s'agit bien d'un faux. Heureusement tout est bien qui finit et dans leur vidéo finale posée sur les réseaux sociaux, les youtubeurs glissent même une petite dédicace et présentent leurs excuses aux gendarmes "pour le déplacement". (Photo : capture d'écran Tik Tok / Tony Boyer)

Drôle d'expérience pour les deux youtubeurs péi Titi le Comik et Tony Boyer...! Alors qu'ils étaient en plein tournage à Saint-Joseph pour réaliser une parodie du célèbre trafiquant de drogue colombien Pablo Escobar, voilà que les gendarmes débarquent et ordonnent à Titi le Comik de lâcher... le pistolet factice qu'il tenait à la main. Ni une ni deux le comédien s'exécute et s'allonge au sol, le temps que les gendarmes vérifient qu'il s'agit bien d'un faux. Heureusement tout est bien qui finit et dans leur vidéo finale posée sur les réseaux sociaux, les youtubeurs glissent même une petite dédicace et présentent leurs excuses aux gendarmes "pour le déplacement". (Photo : capture d'écran Tik Tok / Tony Boyer)