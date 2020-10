Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Les vols ont progressivement repris et vont reprendre de plus belle à Mayotte depuis que l'île n'est plus en état d'urgence sanitaire. Mais la problématique des tests risque de devenir de plus en plus importante, comme le relatent nos confrères de France Mayotte Matin. Un laboratoire privé, l'un des principaux acteurs du dépistage sur l'île, est en rupture de stock

