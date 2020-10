BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 13 octobre 2020



Malversations supposées aux musées : les frais d'avocat de Didier Robert payés par... les musées

Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 19 novembre 2020 dans le cadre de l'affaire dite des Musées Régionaux, le président de Région et ancien PDG de la SPL RMR (Réunion des musées régionaux) n'aura pas à payer ses frais d'avocats. En effet, dans une délibération en date du 7 octobre 2020, la SPL a validé la prise en charge par son assureur des frais de défense de son ancien dirigeant, à qui il est reproché une série de griefs à l'encontre de cette même SPL... Et pour le cas où cette assurance ne couvrirait pas la totalité des frais, la généreuse SPL attribuera même une protection fonctionnelle à son ancien PDG...

Covid-19 : plus aucune déprogrammation d'opérations "non-essentielles"

Plus aucune déprogrammation d'opérations non-urgentes n'est prévue à La Réunion, assurent le CHU et l'agence régionale de santé (ARS). S'il la reprise de l'épidémie en août et septembre avait poussé les autorités sanitaires de l'île à décaler ce type d'opérations et fermer des blocs afin d'anticiper une éventuelle hausse des hospitalisations et des réanimations dûes à la Covid, il n'en est rien aujourd'hui. Le nombre de lits est largement suffisant et le taux d'occupation est stable.

À 12 ans, il nage 40 kilomètres en moins de 14 heures

Ce samedi 10 octobre 2020, Christophe Maleau a réalisé à la nage la traversée entre Saint-Lucie et la Martinique, longue de 40 kilomètres, en 13 heures 50 minutes et 47 secondes. Il est le quatrième nageur à réussir cette performance, avec Jacques Sicot, Yann Richard et Gilles Rondy. Mais l'exploit prend encore une autre dimension lorsqu'on prend en compte son âge : 12 ans. Le jeune martiniquais s'est lancé le défi en soutien à sa mère et à toutes les femmes atteintes du cancer.

Covid-19 : un nouveau décès à La Réunion, 133 nouveaux cas en trois jours

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé annoncent, ce lundi 12 octobre 2020, un décès lié à la Covid-19. La personne était hospitalisée au CHU et était âgée de plus de 65 ans. Elle présentait de nombreuses comorbidités. Les autorités confirment, par ailleurs, 133 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés à La Réunion du 10 au 12 octobre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 44 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 4 624 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Saint-Denis : des colos pour les jeunes Dionysiennes et Dionysiens

La mairie de Saint-Denis organise plusieurs séjours de vacances à destination des "marmailles" de la ville, entre le 19 et 29 octobre, dans le respect des règles sanitaires.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et quelques rafales de vent

Matante Rosina a vu qu'il y aura des rafales de vent soufflant à 50 km/h ce mardi 13 octobre 2020. Elle se dit que sa lessive va sécher d'autant plus vie qu'il y ara aussi un beau soleil. La mer sera un peu agitée. Et comment se passent les choses chez vous ?