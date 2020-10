La branche belge de Burger King a lancé une pétition pour briguer une étoile au Guide Michelin. Le géant de la restauration rapide a lancé une pétition et communiqué sur Facebook pour demander au fameux ouvrage de s'intéresser à leur dernier hamburger : le Master Angus burger. Les auteurs de la prestigieuse sélection de restaurants gastronomiques ont répondu avec un humour (et sérieux) prendre la pétition en considération. Des inspecteurs iront juger la qualité du hamburger le 11 janvier 2021.

Humour belge ou culot inspiré ? En tout cas, on dira pas de l’enseigne de fast-food Burger King qu’elle manque d’audace. La branche belge de Burger King a lancé une campagne sur plusieurs plateformes avec pour objectif d'obtenir... une étoile au Guide Michelin. Vous avez bien lu : la chaîne de restauration rapide postule pour figurer dans le plus prestigieux des guides gastronomiques.

Burger King estime que son nouveau produit, le Master Angus burger, est digne de la haute distinction. L’enseigne a même lancé une pétition en ligne pour obtenir le soutien de ses clients.

"On la mérite, cette étoile, non ?", demande l'un des messages en accompagnement d'une photo du fameux hamburger. Dans la pétition déjà signée par plus de 800 fins gourmets, l'établissement vante les qualités gustatives de son menu. Il est question d'un "hypnotique parfum", d'un "tourbillon de goûts" et d'un "bun brioché qui envoûte".

Et Burger King d'interpeller le guide Michelin : "Vous en avez beaucoup dans votre livre rouge qui proposent des mets d'exception prêts en 5 minutes et tout ça garanti sans réservation trois mois à l'avance? C'est vrai, chez nous vous ne trouverez pas de service à couverts en argent massif", admet Burger King, mais "oui, vous serez servis sur un plateau".

- Le Guide Michelin se prend au jeu -

La réponse du Guide Michelin ne s’est pas faite attendre longtemps, l’institution ayant répondu directement sur la page Facebook de Burger King Belgique.

Le Guide Michelin a testé notre Master Burger. Vous avez jusqu'au 11/01/2021 pour le goûter sans réservation, après cette date, on garantit rien... ⭐️ Publiée par Burger King Belgique sur Lundi 28 septembre 2020

"Qui a dit qu'il nous fallait des couverts en argent ? Prêt pour la dégustation et l'évaluation d'un inspecteur du guide Michelin: qualité des produits, maîtrise des produits, harmonie des saveurs, personnalité du ou de la cheffe, régularité dans le temps et sur le menu."

Les responsables du Guide Michelin ont même donné rendez-vous le 11 janvier prochain pour "savoir si le fast-food Burger King mérite une étoile". Le fameux Master Angus burger, lui, n'est pas disponible dans les établissements réunionnais de Burger King. Nul doute que s'il veniait à décrocher le précieux sésame, on retrouverait le mets au-delà des restaurants belges de la chaîne de fast-food.

