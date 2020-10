Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 19 novembre 2020 dans le cadre de l'affaire dite des Musées Régionaux, le président de Région et ancien PDG de la SPL RMR (Réunion des musées régionaux) n'aura pas à payer ses frais d'avocats. En effet, dans une délibération en date du 7 octobre 2020, la SPL a validé la prise en charge par son assureur des frais de défense de son ancien dirigeant, à qui il est reproché une série de griefs à l'encontre de cette même SPL... Et pour le cas où cette assurance ne couvrirait pas la totalité des frais, la généreuse SPL attribuera même une protection fonctionnelle à son ancien PDG... (Photo rb/www.ipreunion.com)

L’affaire dite des Musées Régionaux, c’est un peu comme l’histoire du serpent qui se mord la queue. Rappelons que sur la base d’un rapport de la chambre régionale des comptes, une enquête préliminaire avait été ouverte pour des faits supposés de détournement de fonds publics et de recel de détournement de fonds publics.

Cela a valu à Didier Robert deux auditions par les gendarmes (septembre 2019 et juillet 2020) et une convocation devant le tribunal correctionnel le 19 novembre prochain. C’est dans ce contexte la SPL RMR (Réunion des musées régionaux), qui est aussi la "victime" dans cette affaire, vient à la rescousse de son ancien PDG.

En effet, lors du Conseil d’administration de la SPL du 7 octobre dernier, un dossier peu commun était à l’ordre du jour. Imaz Press en a pris connaissance dans son intégralité. Il s’agissait de la prise en charge des frais de justice de Didier Robert par l'assurance de la structure et de l’attribution de la "protection fonctionnelle" au président de Région. Le tout en vue de cette convocation devant le tribunal correctionnel pour des faits supposés de prise illégale d’intérêts, abus de biens sociaux et concussion à l'encontre... de la structure qui va lui procurer assurance et protection...

Selon nos informations, la délibération a été votée à l’unanimité moins une voix.

La structure estime que les différents griefs remontant à l’époque où Didier Robert en était le PDG, il est en droit de bénéficier d’une telle mesure qui lui permet notamment de voir ses frais d’avocats totalement pris en charge.

- Protection fonctionnelle -

Didier Robert, à qui il est reproché des augmentations de salaires supposées injustifiées au profit de sa responsable des finances, et amie, sera donc défendu aux frais de la SPL.

Didier Robert, à qui il est reproché d’avoir signé un avenant au contrat de travail de cette même responsable le 1er janvier 2017, moins d’un mois avant la signature de sa rupture conventionnelle pour un départ effectif le 1er avril 2017, bénéficiera donc d’une protection fonctionnelle de la part de la SPL.

Didier Robert, à qui il est reproché d’avoir "fait de mauvaise foi, des biens de cette société (la SPL - ndlr) un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles en l'espèce en percevant une rémunération nette de 6.800 euros par mois sans autorisation du Conseil d'administration de la société et alors que la société traversait une crise économique justifiant plusieurs licenciements", sera donc défendu sur les deniers de cette même SPL.

Didier Robert à qui il est reproché d’avoir perçu "des jetons de présence d'un montant unitaire de 500 euros et représentant une somme totale de 5.500 euros", et ce, "à des fins personnelles", comme le rappelle la justice dans sa convocation, verra ses frais d’avocats pris en charge par la structure largement financée par la Région Réunion, et donc le contribuable.

Didier Robert, à qui il est reproché d’avoir participé au vote portant "sur la rémunération maximale susceptible de lui être octroyée" et d’avoir "présidé et voté les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la SPL RMR alors qu'elles portaient sur la fixation de sa rémunération" en juillet et novembre 2018, sera défendu aux frais de la SPL RMR.

- Qui va payer pour le fâcheux oubli -

Au cours du procès du 19 novembre prochain Didier Robert devra aussi s'expliquer sur la non déclaration des ses ses revenus en 2017 auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)



Le 10 avril 2019, cette instance avait en effet annoncé avoir saisi la justice à propos de cette omission.

L'oubli en question concernait directement son salaire de président directeur général de la SPL des musées régionaux "dans les deux mois suivant sa première perception, alors que cette rémunération représentait une partie substantielle de ses revenus, 51% jusqu'au 30 septembre 2017, puis 75%" relève le parquet.

Reste à voir si ce sont ces mêmes avocats payés par la SPL qui plaideront la clémence pour ce malencontreuse défaillance de mémoire du président de Région ou si ce dernier mettra cette fois la main à la poche

Reste aussi à savoir comment sera perçue cette protection fonctionnelle. Au final elle conduit les Musées à voler au secours financier d'un ex PDG poursuivi pour avoir "fait de mauvaise foi, des biens" des mêmes musées "un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles" selon les griefs notés par le parquet.

La pratique est légale et elle a déjà été utilisée par d'autres élus de tous bords politiques, ne manqueront pas de se rassurer certains. Peut-être. Et c'est sans doute ce qui pose problème aux yeux de l'opinion.

Car faire payer par des fonds publics, et donc par le contribuable, les frais d'une défense visant à innocenter un élu poursuivi pour avoir supposément utilisé indument… des fonds publics à de quoi méduser plus d'un électeur.

Le taux d'abstention en augmentation constante au fil des derniers scrutins le prouve largement…

mb / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com