Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Le plan de relance annoncé par le Premier ministre le 3 septembre dernier comprend des mesures pour le verdissement de l'économie, l'amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement de la cohésion sociale et territoriale. Il vise à asseoir la souveraineté économique et de l'indépendance technologique de la France. Dans ce cadre, plusieurs appels à projet sont lancés, indique la préfecture, dont nous publions le détail ci-dessous. Ils ont une portée nationale et les entreprises réunionnaises ont vocation à y répondre. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

