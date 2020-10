Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 heures

Charles Giusti a pris, ce lundi 12 octobre 2020, ses fonctions de préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) au siège de la collectivité à Saint-Pierre. La cérémonie s'est déroulée en format restreint, en présence des autorités civiles et militaires, d'un piquet d'honneur du 2ème RPIMa, et des représentants des anciens combattants et des directions des TAAF. Il succède à Evelyne Decorps qui occupait le poste depuis novembre 2018. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos TAAF)

Charles Giusti a pris, ce lundi 12 octobre 2020, ses fonctions de préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) au siège de la collectivité à Saint-Pierre. La cérémonie s'est déroulée en format restreint, en présence des autorités civiles et militaires, d'un piquet d'honneur du 2ème RPIMa, et des représentants des anciens combattants et des directions des TAAF. Il succède à Evelyne Decorps qui occupait le poste depuis novembre 2018. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos TAAF)