Le centre régional information jeunesse (Crij) et Simplon Réunion lancent le recrutement pour la troisième session de leur formation de médiateur et médiatrice numérique e-rik@, labellisée Grande école du numérique. Gratuite et ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans, cette formation aura pour objectif de favoriser l'insertion durable et d'apporter les socles de la médiation numérique. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo Crij Réunion)

"Transmettre aux jeunes les compétences et connaissances de base du domaine de la médiation numérique, mais aussi travailler sur la connaissance et l’estime de soi afin d’être en mesure d’apporter toutes les clés d’accompagnement et d’accueil du public, ce sont les objectifs de la formation e-rik@.

Elle est composée de cinq modules : valoriser ses talents et ses compétences, connaître et maîtriser l'environnement numérique en sécurité, accompagner différents publics vers l'autonomie, dans les usages des technologies, services et médias numériques, piloter un projet, organiser et la valoriser un évènement. Dans le but de favoriser l’insertion durable des jeunes, ces modules sont suivis d’une période d’immersion professionnelle de 35 heures et d’une mission de Service Civique de 8 mois dans une structure du territoire.

Lors des deux premières sessions de formation qui se sont déroulées en 2018 et 2019, 23 jeunes ont été formés, tous âgés entre 18 et 25 ans et issus des Quartiers Prioritaires de la Ville de Saint-Denis. Sur les 23 participants, 13 personnes ont ensuite débouché sur un emploi ou une mission de Service Civique, 5 ont repris leurs études et 5 sont toujours en suivi par l’équipe du Crij.

Infos pratiques

La formation a une durée de 336 heures et s’étendra du 13 octobre 2020 au 06 janvier 2021. Des réunions d’information collectives et des entretiens de recrutement seront organisés dans les Quartiers Prioritaires de la Ville de Saint-Denis. Les jeunes souhaitant candidater, peuvent s’inscrire au lien suivant : urlr.me/7Xgjd ou contacter l’équipe du CRIJ Réunion par mail à formation@crij-reunion.com ou par téléphone au 0262 20 20 82"