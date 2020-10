Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Ce samedi 10 octobre 2020, Christophe Maleau a réalisé à la nage la traversée entre Saint-Lucie et la Martinique, longue de 40 kilomètres, en 13 heures 50 minutes et 47 secondes. Il est le quatrième nageur à réussir cette performance, avec Jacques Sicot, Yann Richard et Gilles Rondy. Mais l'exploit prend encore une autre dimension lorsqu'on prend en compte son âge : 12 ans. Le jeune martiniquais s'est lancé le défi en soutien à sa mère et à toutes les femmes atteintes du cancer. (Photo DR)

Ce samedi 10 octobre 2020, Christophe Maleau a réalisé à la nage la traversée entre Saint-Lucie et la Martinique, longue de 40 kilomètres, en 13 heures 50 minutes et 47 secondes. Il est le quatrième nageur à réussir cette performance, avec Jacques Sicot, Yann Richard et Gilles Rondy. Mais l'exploit prend encore une autre dimension lorsqu'on prend en compte son âge : 12 ans. Le jeune martiniquais s'est lancé le défi en soutien à sa mère et à toutes les femmes atteintes du cancer. (Photo DR)