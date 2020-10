BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 14 octobre 2020



Université : promouvoir les voyages à l'international malgré la pandémie

Dans le cadre de la semaine organisée par la Direction des relations internationales de l'Université de La Réunion, un forum de la mobilité était installé dans l'enceinte du campus universitaire du Moufia le mardi 13 octobre 2020. L'objectif : promouvoir le voyage à l'international pour les étudiants et les personnels, et ce malgré la pandémie. Un sacré challenge.

"Je vis avec des champignons" : l'appel de détresse d'une mère dans un logement insalubre

L'insalubrité est un fléau dont La Réunion est tristement coutumière. Laure*, maman de 27 ans de deux marmots, respectivement âgés de deux ans et quatre mois, en a fait les frais. Une humidité persistante, des fuites d'eau constantes, des champignons récurrents, et des murs qui se fissurent, c'est le quotidien de cette mère célibataire qui occupe depuis août 2018 un logement insalubre de Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion (SHLMR), l'un des deux bailleurs sociaux du quartier La Montagne où elle réside.

Madagascar : la crise humanitaire perdure malgré l'aide qui s'organise

Madagascar déplore le décès d'un nouvel enfant cette semaine à cause de la famine qui sévit dans le sud de l'île. Officiellement, ce décès porte à neuf le nombre d'enfants morts depuis le début de la crise humanitaire. Le bilan est toutefois probablement plus élevé. L'eau potable et les denrées alimentaires manquent toujours sur la Grande Île, malgré l'aide qui s'organise, notamment à La Réunion. Politiques et membres de la société civile se mobilisent pour parer à ce qui s'annonce être une crise de longue durée.

Tentative de vol au musée du quai Branly : le jugement rendu ce mercredi

Mercredi 30 septembre, cinq personnes étaient jugées pour avoir tenté de dérober un poteau funéraire au musée du quai Branly à Paris. Parmi eux, un Réunionnais. Cette action politique avait été organisée pour dénoncer les vols d'oeuvres africaines pendant la colonisation. Mille euros d'amende ont été requis contre l'activiste congolais Emery Mwazulu Diyabanza, et 500 euros à l'encontre des quatre autres personnes. Le jugement est rendu ce mercredi 14 octobre.

Saint-Leu : les salles d'exposition de l'Hôtel des postes rouvrent au public

Les salles d'exposition de l'Hôtel des postes de Saint-Leu rouvrent au public et le éseau de lecture publique propose jusqu'au 30 octobre 2020 un double exposition photographique : "Voyage aux pays des baobabs citernes" et "Univers argentique noir et blanc". Le port du masque est obligatoire dans cet établissement recevant du public et il est demandé aux visiteurs de respecter le protocole sanitaire en vigueur

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et de la chaleur

Matante Rosina en est certaine : l'été est à nos portes. La preuve, elle a vu qu'il fera beau et chaud ce mercredi 14 octobre 2020. Notre gramoune prévoit aussi quelques gouttes de pluie dans les hauts, mais rien de bien important. Et chez-vous, il fait quel temps ?