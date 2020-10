Énorme soulagement pour une habitante du Tampon : après un an de cavale, elle a retrouvé sa compagnonne à quatre pattes Kiwi. Portée disparue au Tampon, la chatte était introuvable jusqu'à ce qu'une famille la retrouve grâce à son identification... à La Possession. La minette a donc réalisé un sacré parcours avant d'être retrouvée, heureusement saine et sauve. La propriétaire de Kiwi souhaite également montrer par cette histoire l'importance du puçage.

Hourra, Kiwi est revenue. Il y a environ un an, sa propriétaire a déclaré sa disparition au Tampon. Des annonces sont alors diffusées, notamment sur la page Facebook "Pattes en cavale", spécialisée dans la déclaration d'animaux perdus ou trouvés : "Kiwi, chatte écaille de tortue, âgée de 2 ans".

Ce mardi 13 octobre, la propriétaire reçoit un coup de fil inespéré. "Un couple l’avait accueillie chez eux depuis trois semaines et hier ils ont eu l’idée d’aller chez le vétérinaire pour voir si elle était identifiée, et par chance elle l’est ! Le véto a donc appelé ma soeur avec les infos de la puce du chat". Chance supplémentaire, celle-ci était dans les parages et a pu rapidement se rendre chez le vétérinaire au moment de l'appel.

La propriétaire de Kiwi, plus heureuse que jamais, ne comprend toujours pas comment la chatte a pu être retrouvée aussi loin du Tampon. "Qu’est ce qu’elle a fait pour se retrouver à La Possession, c’est un mystère" nous dit-elle. Par chance, la chatte est saine et sauve. "Elle était en bonne santé, un peu maigre et désorientée mais elle allait très bien" nous ajoute la propriétaire.

❤ La bonne nouvelle du jour ❤ Après 1 an de cavale, de partages et d'attente, Kiwi vient de retrouver sa famille.

Pour la propriétaire de Kiwi, un message à faire passer : faites identifier vos animaux. "Vive l'identification. L’identification par pucage peut vraiment aider parfois, et nous remercions ce couple qui a pris soin d’elle et a permis qu’elle rentre chez elle" nous dit la propriétaire.

"Pattes en cavale" appuie l'argument : "l'identification les sauve. Pensez-y" Grâce à sa puce, Kiwi a pu retrouver les bras de sa propriétaire.

