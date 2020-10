Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Un incendie s'est déclaré à 11h28 sur la commune de Saint-Paul, dans le quartier de Mont Roquefeuil, près de l'avenue du Capricone. Selon les pompiers, 5.000 mètres carrés de broussailles sont déjà partis en fumée. Des habitations sont à proximité mais aucune évacuation d'habitant n'est prévue. Trois engins et 19 pompiers sont sur place. Aucune indication n'a été donnée pour l'heure concernant la mobilisation ou non du Dash. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un incendie s'est déclaré à 11h28 sur la commune de Saint-Paul, dans le quartier de Mont Roquefeuil, près de l'avenue du Capricone. Selon les pompiers, 5.000 mètres carrés de broussailles sont déjà partis en fumée. Des habitations sont à proximité mais aucune évacuation d'habitant n'est prévue. Trois engins et 19 pompiers sont sur place. Aucune indication n'a été donnée pour l'heure concernant la mobilisation ou non du Dash. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)