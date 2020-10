Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Madagascar déplore le décès d'un nouvel enfant cette semaine à cause de la famine qui sévit dans le sud de l'île. Officiellement, ce décès porte à neuf le nombre d'enfants morts depuis le début de la crise humanitaire. Le bilan est toutefois probablement plus élevé. L'eau potable et les denrées alimentaires manquent toujours sur la Grande Île, malgré l'aide qui s'organise, notamment à La Réunion. Politiques et membres de la société civile se mobilisent pour parer à ce qui s'annonce être une crise de longue durée. (Photos rb/www.ipreunion.com et Nations Unies)

