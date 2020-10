Ce jeudi 15 octobre 2020, la Marine nationale organise au Port un exercice d'intervention auprès de la population en cas de cyclone. Objectif : simuler une assistance humanitaire via le navire "Champlain" en évacuant 15 lycéens sinistrés. Une mise en scène qui permet d'entraîner l'équipage du bâtiment militaire et de se préparer, à l'aube d'une nouvelle saison cyclonique. Nous publions ci-dessous le communiqué des FAZSOI. Nous sommes sur place, suivez notre live (Photo d'illustration Champlain rb/www.ipreunion.com)

À la veille de l'entrée dans la période cyclonique, la Marine nationale organise un exercice d'assistance à la population victime d'un cyclone dans l'océan Indien. Dans des conditions au plus proche du réel, le scénario fait état d'une population sinistrée et de maisons et infrastructures détruites.

Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM) Champlain est ainsi missionné pour déployer en urgence des moyens d'assistance humanitaire de première nécessité. Cet exercice implique la participation de 15 lycéens réunionnais de la Préparation Militaire Marine. Ils simuleront la population touchée par le cyclone.

L'objectif de cette simulation est d'entraîner l'équipage du BSAOM Champlain aux défis qui l'attendent, ainsi des exercices réalistes sont organisés régulièrement sur différents thèmes. Cet exercice, intitulé Humanitarian assistance and disaster relief (HADR) s'inscrit dans la mise en condition opérationnelle (MECO) du Champlain.

