La troisième édition du salon Vinocité devait se tenir au Choka Bleu le 7 et 8 novembre 2020. Cette décision, prise au mois de juin par les organisateurs pour optimiser un accueil avec un maximum de sécurité, n'aura pas suffi pour maintenir cette troisième édition. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration Jérôme Barret)

Suite au succès de la deuxième édition avec 4 000 visiteurs, le dispositif, l’implantation et la communication du Salon du Vin de La Réunion avaient été anticipés en janvier pour se déployer de nouveau sur le site de Nordev. "Nous nous sommes posé beaucoup de questions après le confinement, à ce moment de la crise, tout semblait indiquer que les dispositifs événementiels prévus en intérieur augmentaient les risques pour la sécurité des visiteurs (...) Malheureusement, malgré le travail engagé tout au long de l’année, les conclusions de nos échanges avec les institutions locales nous ont menés à une annulation" déclare Mathieu Tolu, coproducteur du Salon et responsable de la logistique et de la sécurité.



Comme pour les grands événements populaires de l’île dernièrement annulés, toutes les possibilités ont été étudiées, mais allier un dispositif assurant la sécurité de la population, et garantir une expérience réussie pour les visiteurs et les exposants, relevait du casse-tête.



Les autorités ont signalé aux organisateurs que la dégustation ne pouvait se faire qu’à table, éloignant le public des comptoirs de dégustation prévus au stand et impliquant un service à table pour les exposants. " Il a donc été conclu conjointement avec les autorités que le dispositif de dégustation n’était pas compatible avec la sécurité sanitaire que nous devons aux Réunionnais " explique Michaël Dionisi, coproducteur de Vinocité.



Thierry Kasprowicz, co-organisateur et auteur du Guide Kaspro, est lui certain qu’un maintien dans ces conditions n’aurait profité à personne. " L’ADN de Vinocité ne sera pas au rendez-vous. L’obligation de déguster assis sur table, avec une distance de 1 mètre entre chaque visiteur ne permet pas de recréer un contexte favorable pour la présentation des bouteilles, le conseil et la convivialité que nous avons réussi à créer lors des deux premières éditions. "

- Les médailles Vinocité, Concours professionnels et amateurs sont maintenus -

Si la partie salon avec stands est annulée, rien n’empêche de maintenir cette année les concours professionnels, amateurs et les médailles décernés aux vins des exposants. Les différentes épreuves se dérouleront à huis clos, le dimanche 8 novembre sur le site du Choka Bleu.

Les finales des concours et les remises de médailles, se dérouleront quant à elles, avec le protocole sanitaire en vigueur, le mercredi 11 novembre, lors d’un dîner qui rassemblera exposants, partenaires et médias et qui sera accessible uniquement sur invitation.

Pour les Réunionnais qui souhaitent suivre la cérémonie, une diffusion live est prévue sur la page Facebook de l’événement.