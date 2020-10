BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 15 octobre 2020



- Covid-19 : couvre-feu en Métropole et état d'urgence sanitaire contre le déferlement de la deuxième vague

- Grand Raid : des trails marrons en attendant l'année prochaine

- Octobre rose : un parcours en forme de ruban pour lutter contre le cancer du sein

- Le Téléthon péi 2020 s'intéresse au vécu des malades pendant le confinement

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil toute la journée

Covid-19 : couvre-feu en Métropole et état d'urgence sanitaire contre le déferlement de la deuxième vague

Emmanuel Macron a annoncé, ce mercredi 14 novembre 2020, que des couvre-feux seraient imposés dès ce samedi 17 octobre pour un mois, voire jusqu'au 1er décembre, en Ile-de-France et dans huit métropoles de l'Hexagone de 21h00 à 06h00 afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. La Réunion n'est pas concernée par ces restrictions. Avant l'intervention du président de la République, le conseil des ministres du jour avait acté le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, également à partir de ce samedi. Le chef de l'Etat a aussi demandé aux Français de limiter les rassemblements privés à six personnes et précisé que les restrictions n'empêcheront pas les Français de partir en vacances. Enfin, face à la montée de la précarité, Emmanuel Macron a indiqué qu'une aide exceptionnelle de 150 euros, plus 100 euros par enfant, serait allouée aux bénéficiaires du RSA et des APL.

Grand Raid : des trails marrons en attendant l'année prochaine

Comme tous les mois d'octobre ou novembre depuis 1989, ce jeudi 15 octobre 2020 aurait dû marquer le grand départ du Grand Raid. Après moult réunions entre comité d'organisation, autorités et élus locaux, la crise sanitaire aura finalement eu raison de la tenue de l'événement. Pour la première fois en trois décennies, aucun traileur ne foulera les sentiers du Grand Raid. Du moins pas officiellement. Plusieurs courses marronnes ont en effet lieu dès ce jeudi, pour le goût de l'effort et des oeuvres caritatives. L'organisation du Grand Raid, elle, prépare déjà la prochaine édition.

Octobre rose : un parcours en forme de ruban pour lutter contre le cancer du sein

139 km de relais dans la montagne : c'est l'objectif du Ruban Rose Réunion, qui se tiendra du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, des dates qui devaient normalement accueillir l'édition 2020 du Grand Raid. L'idée du relais est justement née après l'annulation du Grand Raid, pour mener une action solidaire guidée par Run Odysséa, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Le Téléthon péi 2020 s'intéresse au vécu des malades pendant le confinement

L'événement caritatif du Téléthon, organisé depuis 1987, fêtera sa 34ème édition les 4 et 5 décembre prochains, malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19. A destination des maladies génétiques, il s'intéressera tout particulièrement cette année au vécu des malades pendant le confinement. A La Réunion, une équipe de 11 bénévoles assurera la collecte des fonds pour la recherche et l'aide aux malades.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil toute la journée

Il va faire beau tout au long de la journée ce jeudi 15 octobre 2020, affirme Matante Rosina. Notre gramoune dit aussi qu'il fera bien chaud et que la mer sera un peu agitée. Et chez vous quel temps fait-il ?