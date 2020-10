Cette semaine dans notre Facebook live, nous recevons le général Pierre Poty, commandant de la Gendarmerie à La Réunion depuis février 2020. Agé de 52 ans, le général Poty est natif de l’Hérault. Il a débuté sa carrière comme commandant de peloton à Aurillac puis de l’escadron de Calais avant de prendre le commandement de la compagnie de Corte. Le militaire a déjà commandé deux groupements de gendarmerie, celui du Gard et plus récemment celui du Guyane, jusqu’en 2018. C’est donc un connaisseur de l’Outre-mer qui a sous son commandement près de 750 gendarmes à La Réunion.

Arrivé en pleine crise Covid-19, nous l’interrogerons sur ses débuts assez atypiques durant lesquels les gendarmes ont été fortement mobilisés pour assurer notamment le respect du confinement. Il sera question de l’état de forme de ses agents qui n’ont eu que très peu de répit depuis le déconfinement.

En effet, il est constaté une forte mobilisation concernant la sécurité et la délinquance routière alors que 326 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre le week-end dernier.

Nous évoquerons notamment l’annonce par la sous-préfète en charge de la sécurité routière Véronique Beuve du remplacement de 13 radars fixes par des radars tourelles d’ici la fin de l’année, et l’installation de 80 nouveaux radars sur le département courant 2021

Les radars sont-ils des moyens de lutte efficaces ? Quels sont les mesures et les moyens alloués par la gendarmerie afin de renforcer ces contrôles et la lutte contre la délinquance routière ? Faut-il être dans la répression ou dans la prévention ?

- Un nombre toujours plus élevés de violences intrafamiliales -

Nous évoquerons également la question de la délinquance en général alors que le service statistique ministériel de la sécurité intérieure a publié son bilan 2019 de l’insécurité et de la délinquance. On y apprend que les violences à caractères sexuelles sont plus fréquentes dans les outre-mer qu’en Métropole. Les infractions violentes sont aussi plus importantes, contrairement aux vols non violents. L’accent est notamment mis sur les violences intrafamiliales dont le nombre de victimes rapporté à la population est deux fois plus élevé qu’en Métropole.

Sur tous ces aspects, nous demanderont au général Poty quels sont les outils mis en place pour lutter contre les violences, mais aussi pour libérer la parole dans les familles et accompagner au mieux les personnes victimes de violences intrafamiliales, les femmes et leurs enfants notamment.

En ce qui concerne la drogue, nous ferons un point sur l’évolution de la situation, l’entrée des drogues dures sur le territoire et les moyens déployé pour lutter contre les trafics.

Nous aborderons aussi une thématique de société avec la question du respect et de la peur de l’uniforme. Les mentalités semblent évoluer de plus en plus, créant une véritable défiance vis-à-vis des forces de l’ordre et des gendarmes en particulier. Comment ces militaires ressent-ils cette évolution ? Que faudrait-il faire pour rétablir le lien entre la population et la gendarmerie ? Devenir gendarme demeure-t-il une vocation au sein de la jeunesse réunionnaise ? Ce sont autant de sujets que nous aborderons avec le commandant de la Gendarmerie à La Réunion.

A vos questions et à vos commentaires

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com