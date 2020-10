Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'aide d'urgence versée aux ménages les plus précaires sera de 150 euros pour les bénéficiaires du RSA et de l'ASS (chômeurs de longue durée), plus 100 euros par enfant qui seront également octroyés aux bénéficiaires des Aides aux logements, a précisé ce jeudi Matignon. (Photo d'illustration AFP)

