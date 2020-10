Plusieurs baleines ont été aperçues près de nos côtes, à Saint-Pierre et Saint-Leu ces derniers jours. Phénomène étonnant puisque la saison devrait être terminée depuis quelques semaines déjà. (Photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Elles ne sont normalement plus visibles à cette période de l’année, pourtant, plusieurs baleines ont été aperçues par des promeneurs dans les eaux de La Réunion. Ces amoureux des cétacés les signalent sur un groupe Facebook : Observation (depuis la côte) de baleines (974). Normalement actif entre mai et septembre, le groupe a soudainement repris vie depuis le 14 octobre.

Plus étrange encore, les mamifères marins ont été repérés vers Saint-Pierre et Saint-Leu alors qu’ils migrent normalement vers le nord et ne sont dans le sud qu’en début de saison.

L’ONG Globice Réunion a été alertée de ces visiteurs inopinés mais ne peut préciser s’il s’agissait de plusieurs individus différents ou d’un même groupe.

Les membres de l’organisation ont également effectué ce vendredi matin, un vol de reconnaissance en ULM des zones signalées. Aucun animal n’a cependant été repéré par l’équipe.

Ces baleines se cachent-elles encore près de nos côtes ou ont-elles repris, avec un peu de retard sur leurs congénères, leur chemin habituel ?

