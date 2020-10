Alors qu'il était à bord d'un bus Car jaune, un Réunionnais a ouvert les yeux et aperçu cette curieuse colonne dans le ciel, au large de Cap Lahoussaye ce samedi 17 octobre vers 14h. Il s'agit d'une trombe marine, que le passager du car est parvenu à immortaliser avec son smartphone. (Photos : Jons86)

Alors qu'il sortait de sa sieste à bord du Car jaune, notre internaute nous raconte : "je me suis réveillé, j'ai regardé à l'extérieur et j'ai vu cette trombe marine. On était au niveau du grand parking du Cap Lahoussaye". Des images furtives qu'il est parvenus à filmer sur le trajet.

Le phénomène des trombes marines se déclenche quand les conditions météos sont instables et que l'air froid passe au-dessus d'une masse d'eau chaude (typiquement au-dessus de l'océan Indien). Rien à voir avec de véritables tornades fort heureusement, d'autant plus que ces trombes ont tendance à s'estomper et disparaître une fois sur terre. Mais le phénomène n'en est pas moins saisissant.

