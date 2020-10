BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 17 octobre 2020



- Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire est de nouveau effectif

- Effroi national après la décapitation d'un prof d'histoire, quatre personnes en garde à vue

- Une journée 100% consommation locale, bio et zéro déchet

- Titi le Comik, tortue chauvine, Jerusalema challenge et Pays-Bas

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le week-end commence sous un ciel gris

Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire est de nouveau effectif

Dès ce samedi 17 octobre 2020, la France est de nouveau en état d'urgence sanitaire. Cela a été annoncé par Emmanuel Macron ce mercredi lors d'une intervention télévisée. Ce retour à l'état d'urgence implique de nouvelles restrictions, afin de tenter de ralentir l'avancée de la deuxième vague épidémique de la Covid-19. Des mesures fortes ont été imposées, notamment l'interdiction d'événements privés dans des établissements recevant du public, mais aussi la baisse du nombre de personnes autorisées lors de rassemblements dans la sphère publique. Les restaurants sont par ailleurs priés de renforcer leurs mesures sanitaires, tandis que huit grandes métropoles françaises observeront un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin. La Réunion n'est pas concernée par ce couvre-feu, mais doit elle aussi se soumettre à un durcissement des mesures.

Effroi national après la décapitation d'un prof d'histoire, quatre personnes en garde à vue

La décapitation à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) d'un professeur d'histoire-géographie, qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, a frappé d'effroi la France, de nouveau touchée par un "attentat terroriste islamiste caractérisé", selon les mots d'Emmanuel Macron, trois semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.

Une journée 100% consommation locale, bio et zéro déchet

Plusieurs associations et collectifs écologiques lancent un appel à la mobilisation nationale ce samedi 17 octobre 2020. L'objectif ? Changer le modèle agricole pour garantir une alimentation plus saine. A La Réunion, les militants partent à la rencontre des habitants sur les marchés de l'île ce samedi matin. Ils seront également présents sur le parvis de l'hôtel de ville de la Plaine des Palmistes dès 14h30

Titi le Comik, tortue chauvine, Jerusalema challenge et Pays-Bas

La semaine aura été riche en nouvelles insolites : entre cette Réunionnaise qui reçoit des contraventions depuis les Pays-Bas, l'intervention des gendarmes sur un tournage à cause d'un faux pistolet, et les retrouvailles d'une famille avec leur chat un an après sa disparition, nos journalistes ont eu de quoi faire. Retour sur les infos insolites de cette semaine.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le week-end commence sous un ciel gris

Matante Rosina a bien regardé le fond de sa tasse de café et elle vu que ce samedi 17 octobre 2020 sera plutôt gris même s'il y aura un peu de soleil le matin. Notre gramoune dit aussi qu'il faut être prudent en bord de mer puisqu'il y aura encore un peu de houle. Et comment est le ciel au-dessus de vos têtes ?