Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

"Vacances oblige, huit chasseurs seulement pour six villes" regrette Band Cochon cette semaine. Le total de est 104 photos, "imaginons si nous étions une petite dizaine en plus et que nous photographions toutes les villes, amenez vos enfants à la chasse autour de chez vous !" conseille le site. Appel aux chasseurs de makoteries en herbe, à vos appareils photo. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

