Dans le cadre du projet Inondation," nout kartié lé paré", la Plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien (PIROI - Croix rouge) met en place "des évènements de sensibilisation aux risques d'inondation à La Réunion". Ce samedi 17 octobre 2020 de 9h à 16h sur le site du Bassin Bleu (Sainte-Anne) c'est aux habitants de Saint-Benoît que la Piroi proposera ses activités nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Croix Rouge)

"Soutenu par la Préfecture de La Réunion, le projet associe et mutualise les moyens des intercommunalités et des communes autour de la préparation des habitants exposés aux risques d’inondation depuis près de 3 ans. De nombreuses activités sont mises en place depuis le début du projet : création d’outils de sensibilisation, mise en oeuvre d’interventions de sensibilisation en milieu scolaire, organisation de formations sur les conduites à tenir en milieu inondé, etc.

Face à l’épidémie de la Covid-19, les activités du projet Inondation, nout kartié lé paré ont été ralenties. Grâce à la mise en place

d’ajustements spécifiques au contexte, ces dernières peuvent enfin reprendre.

Aussi, la journée du samedi 17 octobre sera consacrée à la sensibilisation du grand-public. Durant cet événement, la Piroi mettra en place plusieurs stands : jeux de sensibilisation aux risques d’inondation, activité de préparation d’un sac d‘urgence ainsi qu’une cabine photo pour conserver un souvenir de la journée. Et parce que les dépôts sauvages peuvent aussi localement provoquer des inondations, la

communauté intercommunale Réunion est (Cirest) proposera également un jeu sur le tri des déchets".