C'est sous un beau soleil et un grand ciel bleu qu'a été donné le départ de la 4e édition de la marche rose de Saint-Benoît, au profit de la prévention et du dépistage du cancer du sein. 300 personnes étaient présentes. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos : ville de Saint-Benoît)

Présent au départ de la marche, le maire Patrice Selly a pris la parole pour saluer la mobilisation des Bénédictins et remercier la Ligue contre le cancer de son soutien. Il a également félicité les services municipaux pour l’organisation de cette belle édition.

Plus de 300 participants, répartis en 10 groupes, ont effectué un parcours de 5 kilomètres à travers les rues de la cité bénédictine dans le but de faire passer des messages relatifs à la maladie. On pouvait notamment lire sur des pancartes : " Le réflexe pour la vie : la mammographie ", " J’aime mes seins ", " Par tous les seins, faites-vous dépister! ", " SEINplement, osez le dépistage "...

Sur le parvis de la mairie, la Ligue contre le cancer et le Centre de dépistage des cancers (CRCDC) ont tenu des stands d’informations avec une série de documentation pour sensibiliser le public.

La campagne Octobre rose se poursuit jusqu’au 31 octobre à Saint-Benoît. Une zumba rose et un dépôt de bougies seront notamment organisés sur la Place de la mairie, pour clôturer l’opération.

