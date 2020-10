Une marche rose est organisée ce samedi 17 octobre dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, dès huit heures, à Saint-Benoît. Plus de 300 personnes sont déjà inscrites. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ensemble contre le cancer. La ville de Saint-Benoit dévoile sa marche rose à l'occasion de ce mois d'octobre placé sous le signe de la lutte contre le cancer. Elle commencera dès huit heures avec des départs de groupes de dix, respect des règles sanitaires oblige.

Le parcours fera exactement cinq kilomètres : "Départ Hôtel de ville vers l'IRTS, piscine de la gare, pont de la Rivière des Marsouins, jardin Ferrol, rond-point Girofles, lycée Bouvet, rond-point du jet d'eau, direction l'Hôtel de ville", communique la ville.

Déjà plus de 300 personnes sont inscrites. La Ligue contre le Cancer et le centre de dépistage des cancers seront présents sur place pour informer et sensibiliser le public. Un protocole sanitaire a également bien été mis en place pour pallier les risques d'infections.

