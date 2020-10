Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 11 heures

La semaine aura été riche en nouvelles insolites : entre cette Réunionnaise qui reçoit des contraventions depuis les Pays-Bas, l'intervention des gendarmes sur un tournage à cause d'un faux pistolet, et les retrouvailles d'une famille avec leur chat un an après sa disparition, nos journalistes ont eu de quoi faire. Retour sur les infos insolites de cette semaine.

