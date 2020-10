Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 12 octobre - L'école après le confinement : dur pour les élèves, dur pour les enseignants

* Mardi 13 octobre - Malversations supposées aux musées : les frais d'avocat de Didier Robert payés par... les musées

* Mercredi 14 octobre - Université : promouvoir les voyages à l'international malgré la pandémie

* Jeudi 15 octobre - Covid-19 : couvre-feu en Métropole et état d'urgence sanitaire contre le déferlement de la deuxième vague

* Vendredi 16 octobre - "Pas plus de six" : une règle, plusieurs incohérences, de multiples questions

Un mois et demi après une rentrée scolaire mouvementée suite à la crise de la Covid-19, la situation semble toujours compliquée pour les élèves et le corps enseignant. Problème de concentration, creusement des écarts, sureffectif... Partout sur l'île, enfants et enseignants tentent de s'adapter.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 19 novembre 2020 dans le cadre de l'affaire dite des Musées Régionaux, le président de Région et ancien PDG de la SPL RMR (Réunion des musées régionaux) n'aura pas à payer ses frais d'avocats. En effet, dans une délibération en date du 7 octobre 2020, la SPL a validé la prise en charge par son assureur des frais de défense de son ancien dirigeant, à qui il est reproché une série de griefs à l'encontre de cette même SPL... Et pour le cas où cette assurance ne couvrirait pas la totalité des frais, la généreuse SPL attribuera même une protection fonctionnelle à son ancien PDG...

Dans le cadre de la semaine organisée par la Direction des relations internationales de l'Université de La Réunion, un forum de la mobilité était installé dans l'enceinte du campus universitaire du Moufia le mardi 13 octobre 2020. L'objectif : promouvoir le voyage à l'international pour les étudiants et les personnels, et ce malgré la pandémie. Un sacré challenge.

Emmanuel Macron a annoncé, ce mercredi 14 novembre 2020, que des couvre-feux seraient imposés dès ce samedi 17 octobre pour un mois, voire jusqu'au 1er décembre, en Ile-de-France et dans huit métropoles de l'Hexagone de 21h00 à 06h00 afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. La Réunion n'est pas concernée par ces restrictions. Avant l'intervention du président de la République, le conseil des ministres du jour avait acté le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, également à partir de ce samedi. Le chef de l'Etat a aussi demandé aux Français de limiter les rassemblements privés à six personnes et précisé que les restrictions n'empêcheront pas les Français de partir en vacances. Enfin, face à la montée de la précarité, Emmanuel Macron a indiqué qu'une aide exceptionnelle de 150 euros, plus 100 euros par enfant, serait allouée aux bénéficiaires du RSA et des APL.

Le président Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures fortes ce mercredi 14 septembre, à commencer par un couvre-feu qui concerne 16 millions de personnes en Métropole. Le département de La Réunion, lui, est surtout concerné par cette "règle des six" proposée par le chef de l'Etat. Rien d'obligatoire mais une très forte recommandation : dans la sphère privée, limitez les rassemblements à six personnes maximum. Une règle difficile à contrôler et plutôt incohérente face aux nombreuses situations (publiques) où l'on est bien plus de six.