BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 18 octobre 2020



- Piton des Neiges : David Hauss tente de battre le record de l'ascension depuis la mer

- Seychelles : la campagne électorale au temps du coronavirus

- Rétro : ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

- A Cuba, le bien-être animal, première victoire de la société civile

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ce dimanche ?

Piton des Neiges : David Hauss tente de battre le record de l'ascension depuis la mer

C'est un défi de taille que va tenter de relever le traileur David Hauss. Habitué des sentiers de La Réunion, il va essayer de battre le record de l'ascension du Piton des Neiges, soit moins de 4,52 heures en démarrant de Pierrefonds. Départ : 5h30 ce dimanche 18 octobre. Un projet de longue date qui prend forme à un moment symbolique, alors que David Hauss devait normalement prendre le départ pour la Diagonale des fous ce jeudi 15 octobre.

Seychelles : la campagne électorale au temps du coronavirus

La campagne électorale pour la présidentielle qui se termine ce mardi 20 octobre 2020 aux Seychelles a été complètement modifiée à cause de la Covid-19. Finis les rassemblements bon enfant entre supporteurs du même clan pour montrer sa force. La seule façon de savoir que le pays est en effervescence pour des élections présidentielles et législatives, c'est la multitude de panneaux aux couleurs des partis politiques qui ont été installés sur les poteaux électriques et dans les carrefours

Rétro : ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 12 octobre - L'école après le confinement : dur pour les élèves, dur pour les enseignants

* Mardi 13 octobre - Malversations supposées aux musées : les frais d'avocat de Didier Robert payés par... les musées

* Mercredi 14 octobre - Université : promouvoir les voyages à l'international malgré la pandémie

* Jeudi 15 octobre - Covid-19 : couvre-feu en Métropole et état d'urgence sanitaire contre le déferlement de la deuxième vague

* Vendredi 16 octobre - "Pas plus de six" : une règle, plusieurs incohérences, de multiples questions

A Cuba, le bien-être animal, première victoire de la société civile

Dans les rues de La Havane, les animaux abandonnés pullulent, quand ils ne sont pas sacrifiés pour la santeria ou lâchés dans des arènes pour des combats à mort. Mais, signe des changements à Cuba, sous la pression d'une classe moyenne émergente, le respect du bien-être animal sera bientôt instauré.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ce dimanche ?

Matante Rosina a pris un jour de repos ce dimanche 18 octobre 2020. Elle a fait la grasse matinée et elle n'a pas encore regardé le fond de sa marmite à riz. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait à côté de chez-vous ?