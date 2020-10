Voilà la liste des travaux et chantiers en cours et à venir sur les routes. (photo rb / www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Paul - travaux réalisation d’un caniveau béton

Sur la RN1 à St Paul secteur Route Digue, travaux réalisation d’un caniveau béton la nuit du vendredi 16 octobre. Neutralisation de la voie de droite de 20h à 5h sens S/N.

RN1 - St Paul/Le Port - travaux du nouveau pont Rivière des Galets

Sur la RN1 à St Paul et Le Port dans le cadre des travaux du nouveau pont sur la Rivière des Galets, suite des travaux de réalisation de tranchées la nuit du jeudi 15 octobre puis les nuits du lundi 19 au jeudi 22 octobre inclus. Route fermée dans les deux sens entre l'échangeur de Sacré Coeur et celui de Cambaie de 20h à 5h. Déviation par RN7 Axe Mixte.(travaux d'enrobés définitifs prévus la nuit du jeudi 22 octobre).

RN1 - St Denis/Le Port - travaux de balayage de chaussée

Sur la RN1 de St Denis (carrefour RD41) au Port (échangeur Sacré-Cœur), travaux de balayage de chaussée la nuit du vendredi 16 octobre. Voie neutralisée en fonction des besoins du chantier dans un sens puis l’autre de 19h30 à 5h.

RN1A - Trois Bassins - suppression de créneau de dépassement

Sur la RN1A Pointe Trois Bassins, travaux de suppression de créneau de dépassement jusqu'au mercredi 18 novembre. Voies de dépassement neutralisées dans les deux sens de façon permanente et vitesse limitée à 50km/h.

RN2 - Ste Rose - travaux de sécurisation et d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Vierge Parasol, suite des travaux de sécurisation et d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 23 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph - travaux de réparation de murets

Sur la RN2 à St Joseph secteur Bois Noir, travaux de réparation de murets les nuits jusqu’ au jeudi 22 octobre hors vendredi et week-end. Circulation alternée de 19h30 à 5h.

RN2 - St Joseph - reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre 2020.

RN5 - Cilaos - travaux de confortement de chaussée d’urgence

Sur la RN5 route de Cilaos, travaux de confortement de chaussée d’urgence, dans les secteurs Pavillon Burel et la Boucle, du lundi 28 septembre au vendredi 18 novembre. Coupures de 20 minutes à prévoir de 7h à 17h.

RN5 - Route de Cilaos/Ilet Cafres - travaux de pose de dalot

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Cap Paille en queue, travaux de pose de dalot jusqu'au vendredi 30 novembre. Circulation alternée de 7h à 17h.

RN6 - St Denis/Boulevard Sud - travaux de rehausse du dispositif anti-suicide

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux de rehausse du dispositif anti-suicide, la bretelle d’insertion de l’échangeur RD41 en direction du pont Vinh San sera fermée à la circulation, de 20h à 05h la nuit du vendredi 16 octobre. Une déviation sera mise en place par la RD41 secteur Redoute et la voirie communale. Par ailleurs, la voie de droite sera également neutralisée sur l’ouvrage dans le sens Ouest/Nord.

RN6 - St Denis - travaux de balayage de chaussée

Sur la RN6 à St Denis entre la sortie U2 et le carrefour de Bellepierre, travaux de balayage de chaussée la nuit du vendredi 16 octobre. Voie neutralisée en fonction des besoins du chantier dans un sens puis l’autre de 19h30 à 5h.

RD11 - St Leu - travaux de fauchage tirage de câbles télécom

Sur la RD11 à Saint Leu secteur Quatre Robinets et Stella, travaux de fauchage et tirage de câbles télécom jusqu'au 31 décembre. Circulation alternée de 21h à 5h.

RD11 - St Leu/Route Piton St Leu - travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire

Sur la RD11 Route Piton St Leu lieu-dit Quatre Robinets, travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 15h30.

RD111 - Etang Salé/Route Le Lambert - travaux de construction de mur de soutènement

Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route Le Lambert, travaux de construction de mur de soutènement jusqu'au 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD26 - Entre Deux/Route de l'Entre Deux - travaux de fouille sous chaussée

Sur la RD26 Route de l'Entre Deux entre les PR5+920 et PR8+660, travaux de fouille sous chaussée jusqu'à fin janvier 2021. Circulation alternée de 8h à 17h.

RD33 - St Joseph/Route de Jean Petit - travaux de pose de canalisation EU

Sur la RD33 à St Joseph/Route de Jean Petit, travaux de pose de canalisation EU jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 16h.

RD37 - St Joseph/Route Jacques Payet - travaux de construction de parapets

Sur la RD37 Route Jacques Payet à St Joseph du PR 3+480 au PR 4+300, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 30 octobre. Circulation alternée de 7h à 16h. RD37 - St Joseph - Travaux de pose câbles électriques

Sur la RD37 à St Joseph/Route Jacques Payet PR0+240, travaux pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 30 octobre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD4 - St Paul - travaux de tirage de câbles

Sur la RD4 à St Paul/Route du Bois de Nèfles St Paul secteur Bellemène, travaux de tirage de câbles jusqu'au vendredi 11 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD400 - route des 400 - travaux de raccordement en enrobé de l'Ouvrage d'Art

Sur la RD 400 à St Pierre et Le Tampon, travaux de raccordement en enrobé de l'Ouvrage d'Art Ravine Blanche la nuit du lundi 19 octobre. Circulation interdite dans les deux sens de 19h à 05h. Déviations par l'Avenue de l'Europe, la RD3 Route Hubert Delisle et la Rue Albert Fréjaville.

RD41 - Route de la Montagne - travaux purge falaise et pose de filet protection

Sur la RD41 Route de la Montagne, pour permettre des travaux de purge de la falaise dans les rampes côté Saint Denis, des coupures de la circulation n’excédant pas 20 minutes sont

programmées de 8h45 à 16h le vendredi 16 octobre. En dehors des coupures, circulation par alternat.

RD48.1 - Bras Panon/Rte de la Rivière du Mât - travaux ouverture chambre télécom

Sur la RD48-1 à Bras Panon Route de la Rivière du Mât, travaux ouverture de chambre télécom sur chaussée pour tirage câbles les nuits jusqu'au vendredi 6 novembre. Circulation alternée de 20h à 05h.

Chantiers à venir :

RN1 - La Possession/St Denis - travaux d'enlèvement des arbustes et la végétation sur les gabions

Sur la RN1 route du Littoral entre Saint la Possession et Saint Denis, pour permettre des travaux d’enlèvement d’arbustes et de végétaux, la bretelle d’insertion de l’échangeur de la ravine à Malheur sera fermée dans le sens Ouest/Nord de 20h30 à 4h la nuit du lundi 19 octobre. Une déviation sera mise en place par le CAC.

RN1 - La Possession - travaux de réfection des joints de chaussée sur l’ouvrage d’art de la Ravine à Marquet

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre la suite des travaux de réfection des joints de chaussée sur l’ouvrage d’art de la Ravine à Marquet, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre les échangeurs de La Possession et Sainte Thérèse de 20h à 5h les nuits du lundi 19 au vendredi 23 octobre inclus.

Par ailleurs, la bretelle d’insertion de l’échangeur de La Possession dans le sens Nord/Sud sera également fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place l’échangeur de La Possession et la voirie communale RN1 - St Pierre - travaux d'élagage

Sur la RN1 à St Pierre au niveau de l'échangeur de Badamier, travaux d'élagage le lundi 19 octobre de 7h à 15h00. Prudence recommandée.

RN1 - St Paul/Le Port - travaux de repose de glissières métalliques

Sur la RN1 à St Paul et Le Port dans le cadre des travaux du nouveau pont sur la Rivière des Galets, travaux de repose de glissières métalliques la nuit du vendredi 16 octobre. Voie de droite neutralisée sens S/N de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/Pierrefonds - travaux de balayage sur échangeurs

Sur la RN1 de l'échangeur des Colimaçons à St Leu à celui de la RD26 à Pierrefonds, travaux de balayage sur échangeurs du lundi 19 au jeudi 22 octobre. Voie ou BAU neutralisée en fonction

de l'avancement du chantier de 7h à 15h.

RN102 - St Denis - travaux de sécurisation du cheminement piéton et de maçonnerie

Sur la RN102 et sur la RN2 à St Denis, travaux de sécurisation du cheminement piéton et de maçonnerie du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Pas de gêne à la circulation de 7h à 15h.

RN2 - St Denis/St André - travaux de fauchage et élagage

Sur la RN2 du Chaudron à St Denis à l'échangeur de Petit Bazar à St André, travaux de fauchage (bretelle de sortie St André sens E/N) et élagage (du PR 4 au PR15) du lundi 19 au vendredi 23 octobre. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h à 15h.

RN2 - St Pierre - travaux de broyage de déchets verts

Sur la RN2 à St Pierre le long de la déviation de Grands Bois, travaux de broyage de déchets verts du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Agents travaillant sur accotement la vitesse sera limitée à 50km/h de 7h30 à 15h30.

RN2 - St Denis/St André - travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 du Chaudron à St Denis à l'échangeur Petit Bazar St André, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 19 au vendredi 23 octobre inclus. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.La nuit du vendredi 23 octobre, la voie de droite sera neutralisée sur le boulevard Lancastel dans le sens E/N au niveau du pont Pasteur de 20h30 à 00h.

RN2002 - Ste Suzanne - travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2002 à Ste Suzanne en agglomération, travaux d'aménagement de sécurité du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoît rampes de l'Echo - travaux de tirage de câbles en aérien

Sur la RN3 à St Benoît secteur rampes de l'Echo, travaux de tirage de câbles en aérien du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Pierre - travaux d'élagage

Sur la RN3 à St Pierre entre Basse Terre et Mon Caprice, travaux d'élagage du mardi 20 au vendredi 23 octobre. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 7h à 15h.

RN6 - St Denis - travaux de réfection des boucles de comptage routier

Sur la RN6 bd Sud à St Denis secteur tranchée couverte Mazagran/Doret, travaux de réfection des boucles de comptage routier la nuit du jeudi 22 octobre. Route fermée entre le giratoire Doret et le carrefour Mazagran sens N/O de 20h30 à 5h. Déviation par la contre allée.

RD41 - St Denis/Rte de la Montagne - travaux de renforcement de chaussée

Le Conseil Départemental vous informe que sur la RD41 Route de la Montagne, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée dans les rampes côté Saint Denis, la circulation sera interdite de 23h à 5h les nuits du lundi 19 au jeudi 22 octobre inclus. Par ailleurs, de 20h à 23h, la circulation se fera par alternat.

Evènements (hors chantiers) :

RN1 - St Denis - fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1/RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 18 octobre de 14h à 19h. Déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN2002 - St Benoît - Marché Rose

A St Benoît, une marche Rose sera organisée le dimanche 18 octobre à partir de 8h30. Le convoi partira du parvis de la Mairie et empruntera les Rue Alexis de Villeneuve jusqu’au carrefour IRTS, puis remontée par la rue Sully BRUNET et Edmond Albius vers le pont de la Rivière des marsouins, ensuite emprunte le pont jusqu’à la rue Pierre Benoit Dumas puis remontée par la rue Pierre Benoit Dumas, la Rue Joseph Hubert jusqu’à l’intersection avec la rue Auguste de Villèle, le rondpoint du Lycée jusqu’au rondpoint Jean Jaurès et enfin la Rue Jean Jaurès jusqu’à la Mairie. La RN 2002 sera concernée, des perturbations seront à prévoir, soyez prudents.