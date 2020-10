Le Code Week vous connaissez ? Du code en version ludique, avec des ateliers pour apprendre la programmation. Ça se passe à Saint-Pierre et Saint-Paul du 26 octobre au 6 novembre, dans le cadre de la Semaine Européenne du Code 2020. Les ateliers mis en place durant cette semaine visent aussi à apprendre l'alphabétisation numérique de manière amusante et attrayante. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces ateliers d'une heure, à destination des enfants des écoles primaires sont entièrement gratuits et respectent les conditions sanitaires actuelles. Durant ces ateliers les enfants auront l'occasion de découvrir et pratiquer le codage informatique via des plateformes de codage ludiques comme Run Marco ou Minecraft.

Pour réserver un créneau les organisateurs invitent les professeurs ou directeurs des écoles à les contacter au 0262 911 711 ou contact@emergence-oi.eu.

