Du 20 au 24 octobre 2020, Zistoir en vavang s'installe à l'entrée du village artisanal de l'Eperon pour partager avec les enfants et les familles la littérature réunionnaise. Des lectures, des ateliers, des rencontres, de bons moments autour du livre. (Photo : affiche Zistoir en vavang)

"Suite aux dernières annonces du préfet concernant les nouvelles mesures sanitaires, nous adapterons les jauges des ateliers de Zistoir en vavang à 5 personnes (enfants ou adultes) au lieu de 9. Les ateliers proposés sont conçus pour la plupart comme des propositions de découvertes, ils ne durent pas forcément une heure, donc chacun pourra en profiter et en découvrir plusieurs" précisaient les organisateurs ce samedi 17 octobre.

- Les objectifs de l’opération -

• Démocratiser le livre :

• Désacraliser le livre pour les non-usagers des bibliothèques ou librairies.

• Donner, redonner le goût de la lecture aux non-lecteurs ou aux lecteurs occasionnels.

• Créer l’opportunité de rencontrer le livre gratuitement, de découvrir sa variété de genre pendant un moment de détente, de se laisser prendre aux bienfaits de la lecture.

• Apprivoiser le livre sans obligation ni complexe grâce à sa proximité dans un cadre de détente familiale.

• Partager notre culture métisse avec valorisation d’une belle sélection delittératures d’ici et d’ailleurs.

• Participer à la lutte contre l’illettrisme (important sur l’île).

• Redonner du lien, le goût des livres et de la lecture aux enfants et aux familles les plus défavorisées.

• Valoriser la filière livre au travers de ses auteurs, illustrateurs, conteurs, éditeurs, une culture péi pour faciliter la proximité avec ces familles.

- Des animations gratuites -

2h le matin et 2 h l’après-midi pendant 5 jours

• Ateliers d’écriture en partenariat avec Le Labo des histoires et autres ateliers avec auteurs indépendants : jouer avec les mots pour le plaisir avec des auteurs péi.

• Ateliers d’illustration ou de BD-Manga : imaginer des créatures mythologiques avec David d’Eurveilher, des superhéros réunionnais avec Rémi Morel, créer une BD collective avec Fabrice Urbatro , s’initier au manga avec Bruno Dufestin participer à une envolée de z’oiseaux rares avec Julie Bernard ... S’amuser avec les mots avec Fabienne Jonca ou Joëlle Ecormier, plier, colorier, découper la nature de La Réunion avec Alice aux pays des virgules

• Lectures à voix haute par les comédiennes Tahaa Lopez (Compagnie Aberash) et Nathalie Déchelette d’albums, contes ou extraits de textes : fermer les yeux, se laisser porter par leur voix pour vivre des zistoir péi.

• Médiation autour des 2 albums avec Sandrine Collet: découvrez Le livre des métiers de Julie Bernard et l’album 1,2,3, Rouge Colère de Solen Coeffic.

- Le planning -

