BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi matin 19 octobre 2020 :



- Annulation des mariages et des fêtes privées : l'événementiel "meurt à petit feu"

- Chanvre et zamal thérapeutique : La Réunion veut en être

- Assassinat d'un professeur : des dizaines de milliers de personnes se mobilisent contre l'horreur

- Saint-Paul : les gramouns sont à l'honneur pour "le Mois bleu"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi matin au soleil

Annulation des mariages et fêtes privées : l'événementiel "meurt à petit feu"

Traiteurs, salles privées, organisateurs de mariage, décorateurs, tous sont sous la menace de voir leur activité s'arrêter si les récentes mesures prises par le gouvernement devaient durer jusqu'à la mi-juillet 2021. A La Réunion, les acteurs de l'événementiel, qui représentent plus de 400 entreprises, ne cachent pas leur pessimisme. Suite aux annonces du Premier ministre Jean Castex jeudi 15 octobre, toutes les fêtes privées qui se tiennent dans des salles des fêtes sont interdites sur l'ensemble du territoire. Un coup dur pour le secteur de l'événementiel, déjà en crise.

Chanvre et zamal thérapeutique : La Réunion veut en être

En septembre 2019, Imaz Press vous présentait l'Association Chanvre Réunion, qui avait débuté sa première expérimentation de plantation. Un an plus tard, l'association, qui milite en faveur de l'exploitation du chanvre et du cannabis thérapeutique sur le territoire réunionnais, vient de débuter sa deuxième phase d'expérimentation, alors que le gouvernement avance enfin sur le sujet.

Assassinat d'un professeur : des dizaines de milliers de personnes se mobilisent contre l'horreur

Contre l'horreur, la mobilisation: des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées dimanche à Paris et partout en France en hommage au professeur Samuel Paty, décapité vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, un attentat islamiste qui a suscité une émotion nationale.

Saint-Paul : les gramouns sont à l'honneur pour "le Mois bleu"

"Dans le cadre de la traditionnelle Semaine Bleue, la Ville de Saint-Paul et son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a décidé de mettre à l'honneur nos aînés, non pas pendant une semaine, mais sur plus d'un mois ! Baptisée le Mois Bleu, cette manifestation se déroulera sur tout le territoire du lundi 19 octobre au lundi 30 novembre 2020. Placée sous le thème cette année "Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ", cette 69ème édition propose un programme adapté dans chaque bassin de vie" écrit la mairie de Saint-Paul dans un communiqué que nous publions ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi matin au soleil

Si le soleil devrait briller toute la matinée, Matante Rosina prévoit un après-midi plutôt gris pour une grande partie de La Réunion ce lundi 19 octobre 2020. Seul le sud devrait être épargné, avec un beau soleil qui devrait rester toute la journée. Quelques averses pourraient s'inviter dans le nord en début de soirée