Publié il y a 2 minutes / Actualisé le Vendredi 16 Octobre à 14H24

Matante Mimose est allée acheter un bel mayo de bain à Saint-Gilles pour Matante Rosina et profiter de la plage à l'Ermitage. En passant, elle s'est arrêtée chez Loulou, un des restaurants les plus connus de l'Ouest, et aussi de La Réunion. Chez Loulou, aujourd'hui, boucané ti Jacques, Sauté de poulet papaye verte, cari poisson, sauté de mines et riz cantonnais sont au menu. L'accueil est poli, et le service rapide. La bouche Matante i aranzeré bien avec un ti Jacques. Elle repart avec sa barquette, payée 6 euros (Photo Matante Mimose)

