Un immeuble délabré menace de s'effondrer à Sainte-Marie

La Confédération nationale du logement (CNL) monte au créneau concernant un immeuble de Sainte-Marie, situé rue Flacourt. Construit il y a 7 ans, il présente de nombreuses fissures et des écartements au niveau du sol. Pour l'administrateur de la CNL Erick Fontaine, les 200 habitants de cet immeuble sont en péril.

Cet édifice de quatre étages abrite plus de 200 habitants pour un total de près de 70 appartements selon l'administrateur de la Confédération nationale du logement.

Erick Fontaine a saisi la mairie de Sainte-Marie, auprès de laquelle il a obtenu une audience ce lundi 19 octobre 2020, et demande la nomination d'un expert judiciaire. Le bailleur, la SIDR, indique qu'elle attend toujours le rapport de son expert, malgré les relances.

"C'est la première fois que l'on voit un immeuble aussi dégradé", a confié l'administrateur de la CNL à Imaz Press. "Il y a un vrai problème de sécurité : des ascenseurs qui ne fonctionnent plus, la lumière non plus dans certains escaliers. Des fissures sont tellement importantes qu'on voit les câbles électriques à l'intérieur du mur. Ça relève du péril."

L'urgence est là selon Erick Fontaine. "Après le tremblement de terre le 21 septembre, trois appareils de mesure supplémentaires ont été déployés. Et nous aurons bientôt le risque cyclonique en plus."