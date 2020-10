Le mouvement social écologiste international organise une nouvelle action, samedi 31 octobre 2020 à Saint-Pierre pour demander, notamment, l'installation de nouvelles pistes cyclables et une meilleure politique autour du vélo. La "vérolution" commencera à 13h sur le parking Carrefour de la zac Canabady (Photo Extinction Rebellion)

C'est une marche… à vélo. Extinction Rebellion réclame des investissements massifs en faveur du vélo et des transports durables. Pour ce faire, la seconde "vélorution" - la première avait eu à Saint-Denis, le 12 septembre -, invite les déçus de la récente annulation du tour cycliste de l'île de se joindre à l'événement.

Le mouvement, adepte de la désobéissance civile non-violente, a détaillé ses revendications dans un communiqué. Il demande, notamment, "des pistes cyclables sécurisées dans toutes les villes de l’île pour faciliter la pratique du vélo pour aller au travail", " des aides financières à l’acquisition de vélos de la part des communes et collectivités", "des transports publics gratuits", la multiplication des aires de stationnements liées au covoiturage et la mise en place de vélo-partage dans chaque ville" ou encore "l’interdiction d’importation de véhicules de type SUV très polluant".

L'événement se veut convivial et familial, et évidemment militant. Une manière de promouvoir une "véritable alternative aux embouteillages monstrueux que connait l’île", estime les organisateurs. Lundi 19 octobre, Extinction Rebellion a placardé plus de 400 affiches dans Saint-Pierre pour promouvoir vélo et vélorution.

Pour s'inscrire, il vous faudra remplir ce formulaire pour participer : https://framaforms.org/velorution-sur-saint-pierre-le-samedi-31-octobre-1600875108

