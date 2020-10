Vous l'avez sûrement remarqué ce mardi matin 20 octobre 2020, le vent est de retour à La Réunion. Les alizés vont souffler sur l'île les prochains jours, notamment sur les hauteurs exposées. Météo France prévoit des rafales pouvant dépasser les 60km/h au cours des prochains jours. Des rafales de 50 à 55 km/h sont déjà observées sur Saint-Denis et sur Saint-Pierre ce jour. Côté températures, elles sont de saison avec 27 à 29 °c sur le pourtour du littoral, et elles sont supérieures à la normale dans les hauts avec 26°C à Cilaos, 22°C au Volcan, 22°C à Mafate. "Rien d'exceptionnel mais une ventilation agréable pour les zones concernées", ajoute Météo France. Nous publions leur bulletin complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mardi 20 octobre

A nouveau une belle journée de vacances scolaires sous un alizé secteur Est modéré.

Le vent est l'élément remarquable de la journée. Des rafales de 50 à 55 km/h sont déjà observées sur Saint-Denis et sur Saint-Pierre. Temporairement il rentre sur les plages de l'ouest secouant ainsi le sable pris dans les serviettes de plages. Au cours de l'après-midi il se renforce légèrement pour dépasser les 60 km/h en rafales. Les nuages de pentes forment une couronne sur les reliefs de la Réunion et ils circulent par moment dans les cirques. Au cours de l'après-midi, les nuages un peu plus consistants dans les hauts de Saint-Paul Bois de Nèfles par exemple, prennent la direction de la baie de Saint-Paul et la baie de la Possession. Au passage, quelques gouttes viennent s'évaporer sur l'asphalte de la route du littoral. Puis en fin de journée, les nuages de l'intérieur se dissipent progressivement.

Côté températures, elles sont de saison avec 27 à 29 °c sur le pourtour du littoral, et elles sont supérieures à la normale dans les hauts avec 26 °c à Cilaos, 22°c au Volcan, 22°c à Mafate.

La mer est peu agitée à agitée. La petite houle de sud-sud-ouest est faiblissante. On observe également une petite houle d'alizé dans l'est.

Nuit du mardi 20 au mercredi 21 octobre

Les nuages de la journée se désagrègent, la nuit est peu nuageuse et même souvent claire sur la moitié ouest de l'île. Sur la moitié Est de l'île, le ciel reste nuageux et est parfois accompagné de courtes averses sur le littoral. La fraicheur nocturne se fait sentir dans les hauts avec de bonnes amplitudes thermiques en particulier du côté de la Plaine des chicots avec 4 °c, 5°c au Maido, 6°c au Volcan. Sur le pourtour du littoral, elles s'échelonnent entre 19 et 22°c.

Le vent de secteur Est reste sensible sur les côtes avec parfois quelques rafales de vent.

La mer est agitée dans le sud avec la présence de la houle de sud-sud-ouest voisine de 1.5 m. Petite houle d'alizé sur le littoral est.

Mercredi 21 octobre

Une journée agréable, ensoleillée dans une atmosphère plutôt sèche.

Au lever du jour quelques entrées maritimes masque le bleu du ciel dans l'Est et de petits nuages inoffensifs bourgeonnent dans les hauts de Saint-Leu. Ailleurs le ciel est dégagé. Au fil de la matinée les pentes du Nord s'ennuagent, mais l'essentiel du département profite d'un temps agréable et ensoleillé.

Le temps est beau l'après-midi sur la majeure partie du territoire, le soleil prédomine. Toutefois, entre Saint-Gilles et la Grande Chaloupe en remontant jusqu'au Maïdo et Cilaos, la couverture nuageuse s'épaissit et laisse échapper de petites averses en Baie de Saint-Paul.

Les températures sont comprises entre 27 et 29°C sur le littoral, et 19 à 22°C dans l'intérieur des terres.

Le vent d'Est-Sud-Est est modéré avec des rafales voisine de 40 à 50 km/h vers Saint-Pierre ou Champ Borne. La mer est agitée au vent. Une petite houle d'alizé déferle sur les côtes Est de l'île.

Jeudi 22 octobre

Après une nuit majoritairement couverte et pluvieuse le long du pourtour Est de l'île, la Réunion se réveille sous un ciel maussade. Au fil de la matinée, les pluies dans l'Est s'estompent et les nuages de pentes s'installent discrètement sur un quart Nord-Ouest. Ailleurs, le soleil est prédominant, tant sur les plages qu'en montagne où les sommets de plus de 1500 m. reste à l'abri de la grisaille.

A la mi-journée les nuages de développement diurnes masquent presque toute l'île, seuls les sommets et les plages profitent d'un grand soleil. Plus tard la couche nuageuse prend de l'embonpoint et les averses deviennent plus fréquentes dans les hauts, notamment vers le Maïdo.

Le vent d'Est-Sud-Est est faible à modéré. La mer est agitée au vent. Une petite houle d'alizé déferle sur les côtes Est de l'île.