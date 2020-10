Publié il y a 2 heures / Actualisé le Dimanche 18 Octobre à 19H23

Matante Rosina est un peu plus réveillée ce mardi et elle prévoit un temps sans pluie et sans nuages ! De quoi aller se balader puisque le soleil sera au rendez-vous toute la journée, y compris dans les sommets. Côté vent, rien de bien méchant, bref une belle semaine qui commence. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

